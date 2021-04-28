Оксана Самойлова устроила с четырехлетней дочерью фотосессию в купальниках

Москва, 28 апреля. Модель Оксана Самойлова вместе с четырехлетней дочерью отметили день рождения — они родились в один день. В честь праздника жена Джигана устроилась фотосессию в купальниках.

Самойловой исполнилось 33 года, а ее дочери — четыре. Для фотосессии звезда выбрала для себя и дочери белоснежные купальники с надписями. Летний «лук» они разбавили аксессуарами: на головах у них красовались диадемы. Атмосфера была тоже праздничной: шары, конфетти и огромный торт со свечками.

«Мне сегодня 33, красивая цифра, которую я планировала ого-го как отметить! И обязательно сделаю это, но позже. Сейчас мне нужны силы на восстановление, поэтому лучшим подарочком от вас будут просто хорошие слова от сердца», — написала супруга рэпера Джигана на своей странице в Instagram.

Самойлова также сказала теплые слова о дочери: девочка, несмотря на свой возраст, растет очень умной и понимающей. Подписчики модели остались в восторге от праздничных снимков, передает «Вечерняя Москва».

Блогер воспитывает четверых детей: трех дочерей и сына. Долгожданного мальчика звезда родила в феврале прошлого года.