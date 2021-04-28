Mercedes представил новый седан Maybach S-Class на рынке Китая

Пекин, 28 апреля. Китайским автомобилистам представили новый Mercedes-Maybach S-Class с шестицилиндровым мотором.

На рынок вышла «младшая» модификация седана — S480 4Matiс с трехлитровым бензиновым шестицилиндровым мотором. По техническим характеристикам продаваемый в Китае Maybach повторяет обычный Mercedes-Benz S 450. Мощность мотора составляет 367 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента, еще 22 силы и 250 Нм добавляются с помощью компактного 48-вольтового стартера-генератора. Авто укомплектовано девятиступенчатым «автоматом» 9G-Tronic и постоянным полным приводом 4Matic. Разгон до 100 километров у седана занимает 5,8 секунды.

Для китайцев доступны те же опции стандартного S-класса: управляемая задняя ось, активная гидропневматическая подвеска Active Body Control, фары Digital Light (1,3 млн микрозеркал в каждом блоке), раздельные мультиконтурные задние кресла.

Mercedes-Benz ранее начал принимать заказы на модель S-класса на территории России. Стоимость автомобиля стартует от 15 230 000 рублей.