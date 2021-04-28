В Германии назвали лицемерными действия немецких «зеленых» по «СП-2»

Берлин, 28 апреля. Лидер фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в Германии Рольф Мютцених негативно отреагировал на позицию «зеленых» по проекту «Северный поток — 2».

Он назвал действия партии «Союз-90»/«Зеленые» лицемерными. Рольф Мютцених прокомментировал отрицательную позицию представительницы политического объединения Анналены Бэрбок по трубопроводу.

«Действия «зеленых» не могут быть лицемернее», — заявил лидер СДПГ.

Политик напомнил о деятельности коллеги Бэрбок по партии Роберта Хабека на посту министра охраны окружающей среды. «Зеленый» открыл терминал для приема сжиженного газа, добытого в США.

Ранее немецкий аналитик оценил ущерб Берлина в случае отказа от «СП-2». По словам эксперта, Германия понесет большие расходы.