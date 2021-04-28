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В Госдуме призвали увеличить финансирование транспортных программ в десять раз

Политика
В Госдуме призвали увеличить финансирование транспортных программ в десять раз
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 28 апреля. Государство должно выделить в десять раз больше средств на обновление транспортного парка в дотационных регионах. Об этом заявил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

В России реализуются программы помощи в обновлении инфраструктуры дотационных регионов. Однако им необходимо дополнительное финансирование, заявил Неверов.

"Есть ряд тем, которые мы хотели обсудить в рамках подготовки отчета правительству. Мы предлагаем расширить финансирование агломераций дотационных регионов и увеличить финансирование в десять раз. Также мы бы хотели выделить дополнительно два миллиарда рублей на развитие программ в сельской местности", — сказал Неверов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия пережила острейший этап пандемии коронавирусной инфекции.

россия правительство парламент неверов транспорт мишустин дотации поддержка
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