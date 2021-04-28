Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 14:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:14
Политика
Заявления о «причастности» РФ к взрывам в Болгарии насмешили Лаврова
14:13
Весь мир
Привитым американцам разрешили гулять без масок
14:13
Общество
Александр Миндадзе: «Паркет» — устремленная внутрь людей история
14:13
Политика
Профессор Межевич раскрыл коррупционную связь олигархов и Зеленского
14:12
Весь мир
Ботсвана сможет вакцинировать от коронавируса все взрослое население страны
14:12
Общество
Врачи из Иркутска провели сложную операцию попавшему под бензопилу мальчику
14:09
Экономика
Производители заявили о росте себестоимости молока в России
14:08
Общество
Россиянам рассказали о лучших способах реабилитации после COVID-19
14:04
Общество
Пользователям мессенджера Telegram станет доступна функция групповых видеозвонков
14:03
Экономика
ЦБ РФ снизил официальные курсы иностранных валют
14:03
Весь мир
Забота о климате — в обмен на внешний долг: интервью с министром экологии Аргентины
13:57
Общество
Песков сообщил о планах по наращиванию темпов вакцинации от COVID-19 в России
13:54
Экономика
Корпорация Alphabet отчиталась о рекордном росте выручки
13:53
Политика
Зависимость Евросоюза от США констатировали в Словакии
13:52
Украина
Пентагон отправит на Украину новую партию вооружений
13:52
Происшествия
Жена Тарасова назвала драку блогеров в центре Петербурга словесной перепалкой
13:50
Общество
В Москве нуждающимся в паллиативной помощи детям предоставят услуги социального такси
13:49
Украина
ВСУ провели маневры с ракетными комплексами «Точка-У» вблизи Крымского полуострова
13:47
Происшествия
Пенсионерка пострадала при пожаре в Петроградском районе Петербурга
13:46
Происшествия
Упал домкрат: в Пензе мужчина погиб при попытке заменить колесо фуры
Все новости

Звезда «Игры престолов» объявила о рождении первенца через несколько месяцев после родов

Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» объявила о рождении первенца через несколько месяцев после родов
Global Look Press  /  Birdie Thompson/AdMedia

Москва, 28 апреля. Актриса Натали Дормер, известная по сериалам «Игра престолов» и «Тюдоры», скрывала свою беременность. О рождении ребенка она объявила спустя несколько месяцев после родов.

Артистка удивила поклонников, сообщив, что впервые стала матерью, несколько месяцев назад. Радостную новость она сообщила в эфире подкаста That’s After Life!

Дормер не пользуется социальными сетями и старается не раскрывать подробности личной жизни. В эфире подкаста она оповестила поклонников, что готова принимать поздравления с рождением ребенка. Малышку она родила от своего возлюбленного, актера Дэвида Оукса.

«Это же идеальный вариант во время пандемии — забеременеть и родить ребенка. Хотя от всего этого у меня ощущение какого-то клише. Представляете, лет через 30 моя девочка будет сидеть в баре и говорить: «Да, я ребенок COVID-19», — сказала знаменитость.

Она в восторге от материнства. По ее словам, нянчиться с ребенком — совсем другой опыт, который для нее много значит.

Натали Дормер получила известность благодаря сериалу «Тюдоры», где сыграла роль Анны Болейн. Затем она получила работу в проекте «Игра престолов».

дети беременность дормер
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 332222 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 98137 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 71706 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 67913 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 43232 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Игры престолов» объявила о рождении первенца через несколько месяцев после родов
Рейтинг@Mail.ru