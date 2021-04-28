Звезда «Игры престолов» объявила о рождении первенца через несколько месяцев после родов

Москва, 28 апреля. Актриса Натали Дормер, известная по сериалам «Игра престолов» и «Тюдоры», скрывала свою беременность. О рождении ребенка она объявила спустя несколько месяцев после родов.

Артистка удивила поклонников, сообщив, что впервые стала матерью, несколько месяцев назад. Радостную новость она сообщила в эфире подкаста That’s After Life!

Дормер не пользуется социальными сетями и старается не раскрывать подробности личной жизни. В эфире подкаста она оповестила поклонников, что готова принимать поздравления с рождением ребенка. Малышку она родила от своего возлюбленного, актера Дэвида Оукса.

«Это же идеальный вариант во время пандемии — забеременеть и родить ребенка. Хотя от всего этого у меня ощущение какого-то клише. Представляете, лет через 30 моя девочка будет сидеть в баре и говорить: «Да, я ребенок COVID-19», — сказала знаменитость.

Она в восторге от материнства. По ее словам, нянчиться с ребенком — совсем другой опыт, который для нее много значит.

Натали Дормер получила известность благодаря сериалу «Тюдоры», где сыграла роль Анны Болейн. Затем она получила работу в проекте «Игра престолов».