В Кремле опровергли наличие «неофициальной статистики» по коронавирусу в РФ

Москва, 28 апреля. В России не существует «неофициальной статистики» Кабмина РФ по пандемии COVID-19, заявил в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно заявлению пресс-секретаря российского лидера, «второй бухгалтерии» в этом вопросе быть не может. В беседе с представителями СМИ Песков отметил, что любые подобные заявления о пандемии не соответствуют действительности.

Российская Федерация преодолела наиболее острую часть пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.