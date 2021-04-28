В Кремле не знают, посетит ли Лукашенко парад Победы в Москве

Москва, 28 апреля. Вероятность приезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы в Москве остается неизвестной, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Остается неизвестным, есть ли у Лукашенко желание приехать в Москву для присутствия на параде. Однако Песков напомнил о существовании Союзного государства России и Белоруссии. В связи с этим Лукашенко может свободно посетить торжество на Красной площади, если посчитает необходимым.

«Но каких-то особых специальных приглашений не рассылалось», — заметил Песков.

Посол России в Белоруссии Владимир Семашко ранее сообщил, что Минск в ближайшее время примет решение о визите Лукашенко в Москву на парад Победы, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Если парада в белорусской столице не состоится, то президент страны сможет посетить Россию.