Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 14:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:14
Политика
Заявления о «причастности» РФ к взрывам в Болгарии насмешили Лаврова
14:13
Весь мир
Привитым американцам разрешили гулять без масок
14:13
Общество
Александр Миндадзе: «Паркет» — устремленная внутрь людей история
14:13
Политика
Профессор Межевич раскрыл коррупционную связь олигархов и Зеленского
14:12
Весь мир
Ботсвана сможет вакцинировать от коронавируса все взрослое население страны
14:12
Общество
Врачи из Иркутска провели сложную операцию попавшему под бензопилу мальчику
14:09
Экономика
Производители заявили о росте себестоимости молока в России
14:08
Общество
Россиянам рассказали о лучших способах реабилитации после COVID-19
14:04
Общество
Пользователям мессенджера Telegram станет доступна функция групповых видеозвонков
14:03
Экономика
ЦБ РФ снизил официальные курсы иностранных валют
14:03
Весь мир
Забота о климате — в обмен на внешний долг: интервью с министром экологии Аргентины
13:57
Общество
Песков сообщил о планах по наращиванию темпов вакцинации от COVID-19 в России
13:54
Экономика
Корпорация Alphabet отчиталась о рекордном росте выручки
13:53
Политика
Зависимость Евросоюза от США констатировали в Словакии
13:52
Украина
Пентагон отправит на Украину новую партию вооружений
13:52
Происшествия
Жена Тарасова назвала драку блогеров в центре Петербурга словесной перепалкой
13:50
Общество
В Москве нуждающимся в паллиативной помощи детям предоставят услуги социального такси
13:49
Украина
ВСУ провели маневры с ракетными комплексами «Точка-У» вблизи Крымского полуострова
13:47
Происшествия
Пенсионерка пострадала при пожаре в Петроградском районе Петербурга
13:46
Происшествия
Упал домкрат: в Пензе мужчина погиб при попытке заменить колесо фуры
Все новости

В Кремле не знают, посетит ли Лукашенко парад Победы в Москве

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 13:34
Политика
В Кремле не знают, посетит ли Лукашенко парад Победы в Москве
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Москва, 28 апреля. Вероятность приезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы в Москве остается неизвестной, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Остается неизвестным, есть ли у Лукашенко желание приехать в Москву для присутствия на параде. Однако Песков напомнил о существовании Союзного государства России и Белоруссии. В связи с этим Лукашенко может свободно посетить торжество на Красной площади, если посчитает необходимым.

«Но каких-то особых специальных приглашений не рассылалось», — заметил Песков.

Посол России в Белоруссии Владимир Семашко ранее сообщил, что Минск в ближайшее время примет решение о визите Лукашенко в Москву на парад Победы, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Если парада в белорусской столице не состоится, то президент страны сможет посетить Россию.

песков лукашенко парад
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 332222 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 98137 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 71706 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 67913 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 43232 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Все новости / Политика / В Кремле не знают, посетит ли Лукашенко парад Победы в Москве
Рейтинг@Mail.ru