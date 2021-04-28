Украинский политик предложил отправить Зеленского в преисподнюю

Президента Украины Владимира Зеленского нельзя пускать в Ватикан, поскольку он оконфузится на весь мир. К такому выводу в интервью ФАН пришел бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Ватикан был бы лучшим местом для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Украинский лидер считает, что Святой Престол мог бы выступить посредником при организации переговоров об отношениях Киева и Москвы, а также об урегулировании конфликта в Донбассе.

«Святой Престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе», — сказал президент Украины.

Украинский президент назвал Ватикан глобальным моральным авторитетом, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников переговоров. Он считает, что Ватикан отличается от других мировых игроков тем, что остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов.

«Посредник с таким авторитетом может придать ту уверенность, которой не хватает нашим попыткам договориться. Место встречи должно вызывать доверие у обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу», — добавил он.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ранее Зеленский уже предлагал российскому лидеру встретиться, но в Донбассе. Владимир Путин, говоря о предложении президента Украины, заметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ЛНР и ДНР. Именно с этого, по мнению президента России, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений стран.

«Отправить в преисподнюю»

Бывший депутат Верховной рады заявил, что Владимир Зеленский, выдвигая подобного рода инициативы, пытается прославиться. По его словам, делает это президент Украины по указке Вашингтона.

«Начнем с того, что Зеленский таким образом хайпует. Он получил на это разрешение США. Почему? Заметьте, все его высказывания о том, что он готов встретиться с лидером России, не вызывают никакой реакции со стороны украинских националистов. Хотя киевские власти всегда очень тонко ориентируются на радикалов», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Карпухин

Также украинский политик предложил отправить Зеленского в преисподнюю. По его словам, нынешний лидер Украины не является самостоятельной фигурой, с которой можно вести переговоры на таком высоком уровне.

«Что касается святости. Вспомните 2013 год, когда Владимир Зеленский с «Кварталом-95» высмеивал Святой Престол. О какой святости он сегодня говорит? Я не знаю, какое решение примет Россия, но я бы Зеленского при этих раскладах послал бы в преисподнюю. А на месте папы римского я бы его не приглашал в Ватикан. Вдруг, Зеленского что-то ударит в голову, и его потянет сыграть на органе. Это вам не рояль. Конфуз будет на весь мир. Он просто неадекватный. Поэтому, если вы считаете, что Зеленский является президентом не по названию, а по содержанию, и человеком, способным взять на себя ответственность и что-то реализовать, то с ним можно вести переговоры. Но если это — марионетка в руках других, то есть общее правило: нельзя решать вопросы со слугами, если они относятся к компетенции хозяина», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал искать точки соприкосновения для решения вопроса Донбасса.