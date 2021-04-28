Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 14:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:12
Весь мир
Ботсвана сможет вакцинировать от коронавируса все взрослое население страны
14:12
Общество
Врачи из Иркутска провели сложную операцию попавшему под бензопилу мальчику
14:09
Экономика
Производители заявили о росте себестоимости молока в России
14:08
Общество
Россиянам рассказали о лучших способах реабилитации после COVID-19
14:04
Общество
Пользователям мессенджера Telegram станет доступна функция групповых видеозвонков
14:03
Экономика
ЦБ РФ снизил официальные курсы иностранных валют
14:03
Весь мир
Забота о климате — в обмен на внешний долг: интервью с министром экологии Аргентины
13:57
Общество
Песков сообщил о планах по наращиванию темпов вакцинации от COVID-19 в России
13:54
Экономика
Корпорация Alphabet отчиталась о рекордном росте выручки
13:53
Политика
Зависимость Евросоюза от США констатировали в Словакии
13:52
Украина
Пентагон отправит на Украину новую партию вооружений
13:52
Происшествия
Жена Тарасова назвала драку блогеров в центре Петербурга словесной перепалкой
13:50
Общество
В Москве нуждающимся в паллиативной помощи детям предоставят услуги социального такси
13:49
Украина
ВСУ провели маневры с ракетными комплексами «Точка-У» вблизи Крымского полуострова
13:47
Происшествия
Пенсионерка пострадала при пожаре в Петроградском районе Петербурга
13:46
Происшествия
Упал домкрат: в Пензе мужчина погиб при попытке заменить колесо фуры
13:46
Политика
Министр иностранных дел Мексики поздравил Россию с наступающим Днем Победы
13:45
Экономика
Плохой урожай на Украине может привести к резкому росту цен на продовольствие
13:45
Спорт
Первая в истории: Израиль похвастался футбольной судьей-трансгендером
13:43
Армия
В Вашингтоне напуганы возможностями нового российского «убийцы» ракет
Все новости

Первая в истории: Израиль похвастался футбольной судьей-трансгендером

Спорт
Первая в истории: Израиль похвастался футбольной судьей-трансгендером
Официальный сайт Израильской футбольной ассоциации  / 

Иерусалим, 28 апреля. Первым в истории мирового футбола судьей-трансгендером стала Сапир Берман из Израиля. Ранее судья был мужчиной по имени Саги Берман, но решил сменить пол. Израильская футбольная ассоциация уже заявила, что «гордится» решением Берман. Судью-трансгендера поддержал и Союз европейских футбольных ассоциаций, более известный под названием УЕФА.  

«Здесь ничего необычного. Культ психологических расстройств подняли на щит в западном мире и теперь берут все новые «высоты». Любая мировая спортивная организация не имеет другого выбора, кроме как поддерживать подобные новшества, иначе пострадает сама. Футбол — одна из ключевых точек в борьбе за продвижение данных ценностей, достаточно посмотреть любой матч английской Премьер-лиги, где капитанские повязки оформлены в виде радужного флага», — рассказал корреспонденту ФАН тренер Антон Двуреченский

Ранее стало известно, что «Бавария» поставит финансовый рекорд футбола. Немецкий клуб заплатит 25 млн евро за переход тренера Юлиана Нагельсманна. 

футбол израиль трансгендер
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 332222 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 98137 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 71706 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 67913 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 43232 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Все новости / Спорт / Первая в истории: Израиль похвастался футбольной судьей-трансгендером
Рейтинг@Mail.ru