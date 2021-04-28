Первая в истории: Израиль похвастался футбольной судьей-трансгендером

Иерусалим, 28 апреля. Первым в истории мирового футбола судьей-трансгендером стала Сапир Берман из Израиля. Ранее судья был мужчиной по имени Саги Берман, но решил сменить пол. Израильская футбольная ассоциация уже заявила, что «гордится» решением Берман. Судью-трансгендера поддержал и Союз европейских футбольных ассоциаций, более известный под названием УЕФА.

«Здесь ничего необычного. Культ психологических расстройств подняли на щит в западном мире и теперь берут все новые «высоты». Любая мировая спортивная организация не имеет другого выбора, кроме как поддерживать подобные новшества, иначе пострадает сама. Футбол — одна из ключевых точек в борьбе за продвижение данных ценностей, достаточно посмотреть любой матч английской Премьер-лиги, где капитанские повязки оформлены в виде радужного флага», — рассказал корреспонденту ФАН тренер Антон Двуреченский.

Ранее стало известно, что «Бавария» поставит финансовый рекорд футбола. Немецкий клуб заплатит 25 млн евро за переход тренера Юлиана Нагельсманна.