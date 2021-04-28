Список «шакалящих при Шерхане» станет первой «красной чертой» из послания Путина

Президент России Владимир Путин подписал на днях «безномерной» указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Этим указом предусмотрено введение ограничений на заключение всеми официальными представительствами таких государств трудовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации, имеющими как российское, так и иностранное гражданство, или гражданства не имеющими.

Правительству России было поручено подготовить список таких недружественных государств, а также определиться с квотами рабочей силы для их представительств. Также в тексте указа значилось, что «недружественным государством» являются США («СШерхан»), а для всех «других» («шакалящие Табаки») список оставался открыт. Причем министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что эта неопределенность долгой не будет.

Впрочем, примерный состав «недружественных» тоже не составляет тайны и в разных вариантах, незначительно отличающихся друг от друга, уже обсуждается в отечественных масс-медиа. Чаще всего называются Великобритания, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Украина, Чехия и Эстония. Не исключается также появление в данном списке Болгарии, Молдовы и Румынии. Сегодня, 28 апреля, в МИД РФ вызваны послы прибалтийских республик и Словакии — не исключено, что им объявят или предупредят их о соответствующем решении правительства России.

И, похоже, это лишь первая из обозначенных Путиным в Федеральном послании 21 апреля «красных черт» для «партнеров» России; вернее, раз уж речь зашла про образы Киплинга, — «линий красного цветка».

ФБА «Экономика сегодня» /

Конечно, ее неизбежно попытаются «затоптать», апеллируя если не ко Всеобщей декларации прав человека ООН (ст. 23, п. 1: «Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы») и к соответствующим конвенциям МОТ, то к российской Конституции (ст. 37, п. 1: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию»).

Но выход из этой правовой коллизии тоже очевиден — соблюдение прав и свобод человека не может быть основанием для ущемления прав и свобод других людей. Действия недружественных государств ущемляют права и свободы граждан РФ — следовательно, ответные действия с российской стороны обоснованны и законны.

Отметим, что вслед за этой «красной чертой» обязательно должны последовать и другие. Здесь важно само появление в российской политике понятия «недружественных государств» — понятия, имеющего весьма давнюю историю. С одной стороны, «недружественное» не значит «враждебное». Со времен Александра III известно, что «у России только два союзника: ее армия и ее флот». Не сказать, чтобы эта максима сильно радовала — кому же не хочется дружбы, братства, любви и мира во всем мире? Но ее справедливость, что называется, проверена даже не временем, а Историей с большой буквы.

Все же остальные страны и народы оказываются по отношению к России либо нейтральными, либо враждебными, либо недружественными. Такие вот три категории. Врагов у нас, как известно, после уничтожения СССР не было, недругов — тоже, все считались «партнерами». Теперь, с 21 апреля 2021 года, ситуация категорически, фундаментально изменилась. Все-таки наш национальный лидер долгое время проработал в Германии (да, Восточной, но там-то как раз «немецкий» и даже «прусский дух» во времена ГДР сохранился в большей степени, чем в Западной), и кое-какие тамошние «матрицы» усвоил.

Федеральное агентство новостей /

Если обратиться к пока гипотетическому, но уже готовому вот-вот стать реальностью списку недружественных России государств, то нетрудно заметить, что, кроме Великобритании, все они (включая США), непосредственно граничат с нашей страной. А следовательно, ко всем ним, в той или иной мере, теперь можно отнести следующую фразу российской императрицы Екатерины II — как известно, немки по происхождению, сказанную в адрес Речи Посполитой незадолго до ее третьего раздела: «Государство сие России недружественно, на карте его быть не должно».

Несмотря на все дальнейшие исторические перипетии, наследница Речи Посполитой, Польша, существует и поныне. Но теперь ей, похоже, пора подучить историю.