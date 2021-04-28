Ученые из России разработали новую методику измерения жесткости клеток

Москва, 28 апреля. Разработка российских ученых позволит изучать живые клетки, не нанося им урон. Она будет полезна при лечении онкологических заболеваний.

Специалисты Национального Исследовательского Технологического Университета «МИСиС» разработали новую методику микроскопии, позволяющую изучать живые клетки, не повреждая их. Подробности научной работы были приведены в статье, опубликованной в журнале Nanoscale.

Методика оказывает ключевое влияние на эффективность изучения жесткости клеток. Этот показатель имеет большую важность для здоровья человека, так как он обеспечивает адаптацию клетки к окружающей среде. От жесткости клетки зависит качество работы сердечно-сосудистой системы человека, а отклонения от нормы могут привести к образованию онкологии.

Как отмечают авторы исследования, использующаяся на сегодняшний день методика атомно-силовой микроскопии приводит к деформации клетки, часто приводя к ее гибели. При этом страдает точность измерений. Ученые усовершенствовали эту методику, дополнив ее элементами сканирующей ион-проводящей микроскопии. Полученный способ подразумевает собой использование нанопипетки. Как утверждает старший научный сотрудник «МИСиС» Петр Горелкин, развитие созданного исследователями подхода позволит продвинуть вперед исследования болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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