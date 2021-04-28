В США рассказали, сколько будет стоить создание перехватчика ракет Ирана и КНДР

Вашингтон, 28 апреля. Пентагон объявил о запуске новой программы противоракетной обороны, выделив на нее 18 млрд долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как отмечает ресурс, на такой шаг американское военное ведомство пошло из-за провала реализации предыдущих программ ПРО, которые начали еще при президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе. Тогда вливание в эти проекты огромных денежных средств не привели к ожидаемым результатам.

Министерство обороны США намерено создать новые перехватчики ракет, которые будут базироваться на Аляске и, как уверяют военные, противодействовать угрозе ракетного удара со стороны Ирана и Северной Кореи. В объявленном тендере на разработку и производство оружия участвуют только две компании: Lockheed Martin и Northrop Grumman.



Для этапа разработки обе компании получат 13,1 млрд долларов на двоих, Пентагон ожидает готовые прототипы к 2026 году. Победившее в конкурсе предприятие займется производством перехватчиков не позднее 2028 года, на что ему будет выделено 2,3 млрд долларов и столько же на их обслуживание.

Пока что о новом оружии известно не так много. Известно, что всего планируется построить 31 перехватчик, в том числе десять для испытания. Сами аппараты будут располагаться на ракетах и представлять из себя, как предполагают эксперты, некие гиперзвуковые блоки, предназначенные для уничтожения ракет. Стоимость одного экземпляра оценивается в 498 млн долларов.

Ранее сообщалось, что ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО.