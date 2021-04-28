ЦБ РФ не собирается пополнять золотой запас

Москва, 28 апреля. Центральный банк Российской Федерации заявил об отсутствии планов по закупке желтого драгоценного металла в пользу резервов.

На данный момент не рассматривается возобновление соответствующих операций, сообщила первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева в ходе международного банковского форума «Казначейство».

«Это то решение, которое заранее мы не раскрываем. Должна сказать, сейчас мы это не рассматриваем», — цитирует зампреда ТАСС.

Она добавила, что в случае изменения решения Банка России рынок будет проинформирован. Сейчас, по словам Юдаевой, регулятор не видит такой необходимости.

Центробанк ранее оценил перспективы роста отечественной экономики. Департамент ЦБ представил прогноз по снижению инфляции к концу текущего года.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов объяснял россиянам, что наиболее выгодно покупать золото в виде акций биржевых фондов — так можно сэкономить на комиссиях. Для консервативных инвесторов подойдет физическое золото, причем монеты предпочтительнее, чем слитки, цитирует его «ФедералПресс».