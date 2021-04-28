Украинку парализовало после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca

Киев, 28 апреля. На Украине 53-летнюю женщину парализовало после процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции индийским аналогом препарата AstraZeneca под названием CoviShield.

Инцидент произошел в Киеве. Женщина почти месяц провела прикованной к постели, не чувствуя ничего ниже рук. На второй день после процедуры у нее поднялась температура, а на третий ее уже парализовало. Об этом сообщили местные СМИ.

Медики диагностировали пациентке воспаление спинного мозга. Сейчас специальная комиссия занимается исследованием наличия связи между прививкой и параличом.

В Канаде тем временем зарегистрировали первый летальный случай от тромбоза после вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Смерть наступила из-за нарушения свертываемости крови.