Segezha Group в ходе размещения акций на Мосбирже привлекла 30 млрд рублей

Москва, 28 апреля. Лесопромышленный холдинг Segezha Group в ходе первичного предложения ценных бумаг (IPO) на Московской бирже привлек 30 млрд рублей.

Акции производителя оценили по 8 рублей за штуку при диапазоне 7,75–10,25 рубля. Исходя из цены предложения, капитализация холдинга должна составить 125,5 млрд рублей. Новые инвесторы получат 23,9% акций, выпущенных в рамках допэмиссии. Доля АФК «Система» при этом сократится с 96,88% до 73,7%. Еще 15% от размещенных акций были предоставлены в виде опциона одному из организаторов IPO — «Ренессанс Капитал», который может реализовать их в течение 30 дней, пишет РБК.

Президент компании Михаил Шамолин владеет 2,9% компании, а председатель совета директоров Segezha Group, управляющий партнер АФК Али Узденов — 0,22%. По итогам размещения Segezha Group привлекла базу институциональных инвесторов из Европы, Великобритании, США и Азии.

Московская биржа ранее сообщила регламент работы рынков во время майских выходных с 1 по 10 число. Сессий на торговой площадке не будет 1-3 и 8-9 мая.