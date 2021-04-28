Кейт Миддлтон появилась на публике в сапогах, которым 17 лет

Лондон, 28 апреля. Герцогиня Кембриджская приятно удивила фанатов, появившись на публичном мероприятии в любимых сапогах Penelope Chilvers, которые купила 17 лет назад.

Жену принца Уильяма считают одной из самых стильных представительниц британской королевской семьи. Она завоевала любовь публики своей простотой, добродушностью и хорошим чувством стиля. Она никогда не стеснялась появляться на публике в одном и том же наряде, а также не славилась расточительностью, покупая брендовые вещи.

Недавно герцогиня вышла в свет в своих любимых сапогах фирмы Penelope Chilvers. Миддлтон приобрела их еще в 2004 году, и до сих пор предпочитает носить, игнорируя новинки и веяния моды.

Вместе с супругом, принцем Уильямом недавно Миддлтон посетила усадьбу в Дарлингтоне, где они прогулялись по ферме, окунувшись в сельский образ жизни. Видео их прогулки было опубликовано в блоге герцогов Кембриджских в Instagram. Фанаты пришли в восторг и от образа жены будущего короля Британии, и от ее поведения с детьми.

«Настоящая королева»; «Берет пример с Елизаветы»; «Приятно видеть, что Кейт не пытается обновлять себе гардероб каждый сезон», — оценили бережливость Миддлтон фанаты монаршей пары.

Кейт Миддлтон не раз получала положительные отзывы за то, что в ее гардеробе часто появляются бюджетные бренды одежды. Она старается поддерживать производителей, имя которых еще не является на слуху.