Шоу «Холостяк» с Тимати не смогло увлечь российских зрителей

Москва, 28 апреля. Исследовательская компания Mediascope проанализировала просмотры шоу на российском ТВ среди аудитории 4+. Исходя из этих данных, рейтинги «Холостяка» оставляют желать лучшего.

В день выхода первого выпуска нового сезона «Холостяка» на ТНТ, 14 марта, программу смотрели 3,9% россиян. Уже к 21 марта доля телезрителей составила 3,8%, при этом шоу было в топе только у жителей столицы, зрители из других регионов не были так заинтересованы просмотром передачи с Тимати. В этот день, 21 марта, лидером рейтинга стала «Маска» (18,1%) телеканала НТВ.

Выяснилось также, что выпуски «Холостяка» с Егором Кридом были более популярны у россиян (5,3% — вторая неделя, 5,8% — четвертая неделя), чем шоу с участием Тимати. Обеспечить более-менее высокие рейтинги первым двум эпизодам нового сезона удалось за счет скрупулезной пиар-кампании и скандалов, тогда как для продвижения «Холостяка» с Кридом такие усилия прикладывать не пришлось. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Об участии рэпера Тимати в съемках шоу «Холостяк» стало известно после расставания с моделью Анастасией Решетовой. Как признался исполнитель в разговоре с одной из участниц, он не стал делить имущество с бывшей возлюбленной и оставил ей двух котов-бенгалов.