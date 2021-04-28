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Армения выступила в поддержку РФ на заседании ПАСЕ

Политика
Армения выступила в поддержку РФ на заседании ПАСЕ
flickr.com  /  Council of Europe

Страсбург, 28 апреля. Член делегации от Армении Наира Зограбян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) жестко раскритиковала европейские страны за их антироссийскую политику.

Страны, которые ранее входили в состав СССР, либо отмалчиваются, либо не выступают с поддержкой России на международных форумах. Случай на заседании ПАСЕ изменил статистику. Представитель от армянской делегации Зограбян стала защищать Москву и осудила западные страны за их недружественную политику, передает информационное агентство «Русские онлайн».

«Я отказываюсь понимать Европу, которая сделала антироссизм своей топовой повесткой и пытается реализовать эту ложную повестку через (блогера Алексея. — Прим. ред.) Навального. Со стороны Европы слышны только лицемерные возмущения тем, что Россия сопротивляется и не позволяет разрушать свою иммунную систему», — сказала Зограбян.

Она призвала Европу не сводить счеты со странами, с которыми существуют политические и геополитические разногласия, ложными повестками. По ее мнению, это несправедливо.

Ранее политолог У Дахуэй сообщил, что с приходом к власти Джо Байдена отношения между США и Россией вернулись к риторике холодной войны.

Армения пасе запад
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