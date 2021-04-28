Страсбург, 28 апреля. Член делегации от Армении Наира Зограбян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) жестко раскритиковала европейские страны за их антироссийскую политику.

Страны, которые ранее входили в состав СССР, либо отмалчиваются, либо не выступают с поддержкой России на международных форумах. Случай на заседании ПАСЕ изменил статистику. Представитель от армянской делегации Зограбян стала защищать Москву и осудила западные страны за их недружественную политику, передает информационное агентство «Русские онлайн».

«Я отказываюсь понимать Европу, которая сделала антироссизм своей топовой повесткой и пытается реализовать эту ложную повестку через (блогера Алексея. — Прим. ред.) Навального. Со стороны Европы слышны только лицемерные возмущения тем, что Россия сопротивляется и не позволяет разрушать свою иммунную систему», — сказала Зограбян.

Она призвала Европу не сводить счеты со странами, с которыми существуют политические и геополитические разногласия, ложными повестками. По ее мнению, это несправедливо.

Ранее политолог У Дахуэй сообщил, что с приходом к власти Джо Байдена отношения между США и Россией вернулись к риторике холодной войны.