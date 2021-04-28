Россия ответила Прибалтике на высылку дипломатов

Москва, 28 апреля. Российская Федерация в ответ на высылку своих дипломатов из Литвы, Эстонии и Латвии намерена предпринять соответствующие меры, сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что российская сторона высылает двух сотрудников посольства Литвы и по одному из дипмиссий Латвии и Эстонии, которые должны покинуть территорию государства в семидневный срок. Помимо этого, Россия в качестве ответной меры высылает трех сотрудников посольства Словакии.

Ранее сообщалось, что посол Латвии в столице Марис Риекстиньш посетил МИД России на Смоленской площади.