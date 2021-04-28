Школьница из Татарстана дождалась ответа британской королевы на свое письмо

Нижнекамск, 28 апреля. Елизавета II ответила на письмо школьницы из Татарстана, которая поинтересовалась жизнью британской королевы.

Эмира Мубаракова из Нижнекамска написала королеве Великобритании письмо в конце 2020 года. Школьница рассказала о своей учебе и успехах в изучении английского языка.

«Как можно жить такой наполненной и полноценной жизнью, все успевать в наше спрессованное, быстрое время?» — спросила она у Елизаветы II.

Спустя четыре месяца Эмира получила ответ. Британская королева поблагодарила россиянку за внимание к ее персоне и пожелала успехов. Пользователи Сети предположили, что письмо девочке написала канцелярия Букингемского дворца.

Елизавета II 21 апреля отметила 95-летие. На сегодняшний день она является самым долгоправящим монархом в истории британской короны.