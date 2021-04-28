В Ростовской области из-за нарушений закроют три рынка

Ростов-на-Дону, 28 апреля. В Аксайском районе Ростовской области закроют несколько рынков, на которых торговля осуществлялась незаконно.

В результате рейда силовиков было составлено 100 протоколов о правонарушениях и более 470 уведомлений о приостановлении деятельности. Бизнесмен Карим Бабаев, который проходит по уголовному делу в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко, является владельцем рынков.

Борзенко подозревается в организации преступного сообщества или участие в нем, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Бизнесмен Карим Бабаев задержан правоохранителями. Следователи проводят проверку, назначен ряд мероприятий.

Более 20 нарушений закона о мигрантах выявлено в ходе рейдов на рынках под Ростовом, сообщал ФАН. Правоохранительные органы продолжат свою работу по выявлению нарушений на рынках в Аксайском районе города.