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ВТБ будет выдавать ипотеку для индивидуального строительства

Экономика
ВТБ будет выдавать ипотеку для индивидуального строительства
Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Москва, 28 апреля. Банк ВТБ запустит программу кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) домов во втором квартале 2021 года.

Планы кредитной организации раскрыл председатель правления ВТБ Анатолий Печатников. Он сообщил, что компания намерена занять от 20% до 25% российского рынка ипотеки ИЖС до конца года. Его слова предает «Интерфакс» в своем материале.

«Субсидирование ставки как по проектному финансированию застройщиков, так и для ипотечных заемщиков поможет удешевить стоимость жилья для граждан», — отметил Печатников.

Цена на квадратный метр площади частного дома может в нынешних условиях быть ниже, чем аналогичный показатель в средней новостройке, считает он. Программа будет работать для индивидуальных проектов и «домокомплектов под ключ». Банкир подчеркивает, что важно не допустить такого же роста цен в ИЖС, какой ранее произошел на рынке новостроек.

Цены на первичном рынке жилья продолжают подниматься: средняя стоимость в новых домах составляет сейчас 95,12 тыс. рублей за кв. м. Как считает генеральный директор Colliers International в Северной столице Андрей Косарев, целесообразно продавать то, что находится на пике стоимости. Если в целях сбережения и инвестиций семья приобрела квартиру, самое время сделать выход из этого актива и зафиксировать прибыль, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

ипотека втб жилье рынок жилья ижс индивидуальное строительство
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