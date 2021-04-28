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Председатель ГД РФ Володин призвал правительство обратить внимание на регионы

Политика
Председатель ГД РФ Володин призвал правительство обратить внимание на регионы
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 28 апреля. Власти России должны прилагать усилия для того, чтобы уровень жизни в регионах не отличался от столицы страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С заявлением Володин выступил в рамках подготовки ежегодного отчета Правительства РФ. Граждане не должны стремиться в поисках лучшей жизни в Москву, а государство должно оказывать больше поддержки дотационным регионам.

«Мы должны ставить регионам такую же планку развития, как в Москве, чтобы жители везде чувствовали себя максимально комфортно и им не пришлось никуда уезжать. Регионы, даже самые проблемные, должны видеть, что о них помнят и о них заботятся», — подчеркнул Володин

В ходе подготовки ежегодного отчета Правительства РФ председатель фракции Единая России Сергей Неверов призвал власти выделить в десять раз больше бюджетных средств на обновление автопарка общественного транспорта в агломерациях дотационных регионов.

единая россия москва володин правительство регионы миграция
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