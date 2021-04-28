«Десант доброты» проверил более 100 детей-инвалидов на слух и зрение в Ульяновске

Ульяновск, 28 апреля. Чебоксарские офтальмологи отправились в Ульяновск, чтобы принять участие в акции «Медицинский десант». Об этом рассказал председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов.

Специалисты работают с детьми с ограниченными возможностями, у которых имеются проблемы со зрением и слухом, рассказал Лиханов. К такой категории пациентов требуется отдельный подход, так как экспертам необходимо одновременно выполнять роль воспитателя и психолога.

«Чтобы ускорить и привлечь внимание еще раз к тому, что дети не терпят каких-то проволочек, надо делать все как можно скорее, особенно когда касается таких вещей, как слух, зрение и другие вещи», — добавил президент фонда.

Всего в рамках акции специалисты за 15 минут проводят полную диагностику здоровья ребенка, уточнил Лиханов. За первые два дня работы «Десанта добра» медики проверили более 100 слабовидящих детей. Мобильный пункт медиков в Ульяновске будут работать до 28 апреля. Позже они отправятся в Димитровград.

Активисты тульского ОНФ помогли приобрести лекарства для ребенка с редким заболеванием. Как сообщалось ранее, у девочки диагностировали нейрофиброматозпервого типа.