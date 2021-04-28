Военнослужащие ЗВО устроили в Подмосковье персональный плац-концерт для ветеранов

Москва, 28 апреля. Военнослужащие танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) организовали персональный плац-концерт для ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье.

Отмечается, что военнослужащие поздравили с Днем Победы 94-летнего ветерана Федора Рыхлова, а также 96-летнего Алексея Иванова, участвовавшего в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

По имеющейся информации, под окнами фронтовиков на трех специально оборудованных грузовых машинах была развернута полноценная сценическая площадка. Ветераны смогли насладиться живой музыкой военного оркестра, пением сводного хора Кантемировской дивизии, а также хореографическими выступлениями военнослужащих.

Ветераны поблагодарили участников концерта, после чего Рыхлову и Иванову были вручены памятные подарки, продуктовые наборы и модель стоящего на вооружении Кантемировской дивизии танка Т-80У.

Ранее сообщалось, что в Туле все ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат продуктовые посылки в канун Дня Победы. А в Белгородской области 300 саженцев на площади свыше одного гектара станут «Садом памяти» на месте, где в годы войны шли ожесточенные бои, передает «Утро.ру».