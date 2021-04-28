Мать Валерии впервые увидела свою правнучку на 83-й день рождения

Москва, 28 апреля. Певица Валерия устроила в честь дня рождения своей матери семейный праздник, на котором впервые познакомила ее с правнучкой Селин.

Звезда опубликовала в блоге Instagram трогательные семейные кадры со дня рождения мамы Галины Перфиловой, которой исполнилось 83 года. В честь такого события певица собрала всю свою большую семью под одной крышей. На торжество пришел и ее сын Арсений с женой Лианой и их новорожденной дочерью Селин.

Мать Валерии впервые познакомилась со своей первой правнучкой именно на своем празднике. Певица уверена, что это стало лучшим подарком для ее родительницы.

«Первая встреча прабабушки с Селин. Кажется, это был самый лучший для нее подарок», — отметила Валерия в блоге под видеороликом, на котором запечатлена первая встреча девочки с прабабушкой.

Фанаты звездной семьи умилились этому событию. Они отметили важность таких семейных встреч, а также заметили, что в свои 83 года Перфилова выглядит очень свежо и молодо.

«Ваша мама очень красивая, сразу видно, в кого вы, Валерия!»; «Как же важно чаще собираться всей семьей за одним столом»; «Ничего милее сегодня мы точно не увидим! С праздником вашу семью», — высказались подписчики певицы.

О дне рождения матери звезды высказался и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, передает «Вечерняя Москва». В блоге он назвал Перфилову лучшей тещей на всем белом свете.