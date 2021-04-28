Пастух за замечание забил до смерти владельца овец в Хакасии

Абакан, 28 апреля. Пастух до смерти забил владельца овец за оскорбительные высказывания в свой адрес. Как стало известно ФАН, потерпевшему не понравилось, как работник ухаживает за животными.

В дежурную часть полиции города Абакана 23 апреля поступило заявление о преступлении. Местные жители сообщили, что в одном из домов по улице Клубничная дачного массива Мечта Аскизского тракта обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. На место происшествия выдвинулись медики, полицейские и следователи СК. Они выяснили, что мужчина умер от закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в результате нанесения ударов тупым предметом.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Сыщики не смогли задержать подозреваемого по горячим следам. Для того, чтобы вычислить злоумышленника, им понадобилось насколько дней.

«Подозреваемый приехал вместе со своим другом из Шушенского района Красноярского края для поиска работы, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они остановились в гостинице «Дружба» и стали просматривать объявления работодателей».

На глаза товарищам попалось объявление о том, что требуется пастух. Подозреваемый позвонил по указанному номеру и договорился о встрече с потерпевшим.

«Всего 23-летний пастух проработал в поле около полутора недель. Однажды хозяин отары приехал и нашел свое стадо, как ему показалось, в неудовлетворительном состоянии. 59-летний мужчина стал учить своего будущего убийцу, как нужно ухаживать за овцами. Он сделал работнику несколько замечаний», — дополнил источник.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

После этого потерпевший уехал в Абакан, где проживал на постоянной основе. Он даже не подозревал, что злодей затаил на него страшную обиду и намерен отмстить.

«Через пару дней нервы у пастуха не выдержали. Он пошел к родственнику, который проживает в соседнем населенном пункте. Они решили выяснить отношения с овцеводом и купили спиртное. После этого мужчины пришли в гости к обидчику чабана», — пояснил источник.

Сперва гости не высказывали враждебных намерений. Вместе с хозяином жилища они расположились за столом и стали выпивать. Однако вскоре обиженный красноярец начал предъявлять претензии своему руководителю.

Пострадавший сначала пытался успокоить незваных гостей. Но это только раззадоривало подозреваемого.

«В какой-то момент у владельца парнокопытных сдали нервы. Он сказал, что убьет их, когда те напьются и уснут. Такой поворот событий не понравился злоумышленнику. Он стал жестоко избивать своего работодателя руками и ногами. Злодей успокоился только тогда, когда мужчина упал и потерял сознание», — резюмировал источник.

Мужчины бросили избитого владельца стада на произвол судьбы. Мужчина скончался у себя дома, не приходя в сознание. Его труп обнаружили местные жители.

Подозреваемый на допросе полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. Сейчас он находится в местном изоляторе временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.