СК России и Германии намерены вместе расследовать преступления нацистов

Москва, 28 апреля. Следственную группу для расследования преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны могут создать Следственный комитет России совместно с Германией.

В настоящее время вопрос о создании международной следственной группы прорабатывается. Также ее намерены включить в состав представителей компетентных органов ФРГ, сообщил руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров.

Петров отметил, что следственные органы в 2019-2020 годы направили за рубеж шесть запросов об оказании правовой помощи для расследования подобных уголовных дел. В настоящее время СК по таким вопросам сотрудничает с коллегами из Канады, Эстонии и Германии.

В Сорочинском городском округе Оренбургской области за экстремистские материалы наказали местных жителей. Мужчины попались на публичной демонстрации нацистской символики и распространении запрещенных материалов, сообщало РИА56.