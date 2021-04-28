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Отравленные в бассейне хлором дети бесплатно отдохнут в санатории Пензенской области

Общество
Отравленные в бассейне хлором дети бесплатно отдохнут в санатории Пензенской области
Федеральное агентство новостей  /  Владислав Куликов

Пенза, 28 апреля. Пострадавшие в результате отравления хлором юные посетители бассейна «Волна» Нижнего Ломова Пензенской области бесплатно отдохнут в местном санатории на выходных. Об этом в среду вечером на личной странице «ВКонтакте» написал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

«Чтобы дети лучше восстановились после случившегося, считаю нужным дать им возможность на майские праздники пройти оздоровление, отдохнуть в санатории «Надежда» в Кузнецком районе. Поручаю правительству оперативно решить вопрос организации отдыха за счет государства. Также считаю, нужно поощрить таким отдыхом тренера Елену Демину. Именно она предотвратила большую беду, сориентировалась, максимально быстро вывела детей на воздух», — сообщил подписчикам глава региона.

Напомним, что 24 апреля во время плановых занятий тренер детского кружка по плаванию почувствовала едкий запах хлора и недомогание. Она экстренно вывела детей из здания и вызвала скорую помощь. 21 ребенок был госпитализирован с отравлением. В ходе проверки, инициированной Следственным комитетом, было установлено, что выброс паров ядовитого вещества произошел по вине заместителя директора бассейна. Он находился на рабочем месте в нетрезвом виде, отчего и перепутал емкости для химических реагентов. В скором времени он предстанет перед судом.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе водителя большегруза насмерть задавила кабина собственного автомобиля. Он намеревался поменять колесо, однако из-за сильного ветра многотонная машина сорвалась с домкрата.

россия пенза хлор бассейн мельниченко пензенская область
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