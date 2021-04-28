Полина Гагарина на концертах сама вправляет себе плечо 

Москва, 28 апреля. Певица Полина Гагарина рассказала фанатам в Instagram о проблеме с плечевым суставом, который из-за старой травмы часто выпадает во время концертов и создает ей дискомфорт.

Повреждение сустава звезда получила около 10 лет назад, во время обучения в Школе-студии МХАТ. С тех пор сустав может выпасть в любой момент. Часто из-за активных жестов это случается прямо во время концертов или спектаклей. Сустав может выйти из своего положения, даже если просто поднять руку наверх.

Именно такой инцидент произошел в Челябинске на концерте в Ледовом дворце. Из-за холода у певицы случился спазм мышц, что и привело к выпадению сустава.

«Я развела руки, как видно на видео, и сустав просто выскочил. Это острейшая боль. Для того чтобы его вправить, нужно потянуть руку вперед и повести наверх. Я умею это делать сама, к сожалению, травма случалась и на спектаклях, и на тренировках, пришлось научиться. В этом нет ничего страшного, и операция не всегда эффективна, поэтому я давно приняла решение ее не делать», — объяснила Гагарина своим подписчикам.

Травма, полученная певицей на концерте в Челябинске, долго обсуждалась ее поклонниками. Но это не помешало Полине Гагариной на следующий день дать концерт в Екатеринбурге.