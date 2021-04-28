В Турции назвали виновных в обрушении жилых домов при землетрясении в Измире

Анкара, 28 апреля. Генпрокуратура Турции выдала ордера на арест 22 человек по делу о последствиях землетрясения в Измире, жертвами которого стали 117 человек.

Эксперты Университета девятого сентября, Стамбульского технического университета и Исследовательского центра Мармара подготовили предварительное заключение о причинах обрушения жилых домов в Измире в результате подземных толчков 30 октября прошлого года. Для этого специалисты изучили обломки зданий, собранные на местах происшествий.

Detention warrant against 22 people regarding İzmir earthquake on October 30, 2020 that caused the death of 117 people/ collapse of the buildingswas determined that it was caused by the use of concrete and materials not conforming to standardshttps://t.co/P9H8x9zz4r — elalege (@YourDailyCurse) April 28, 2021

В ходе экспертизы было установлено, что причиной обрушения домов стали низкое качество материалов, использованных при строительстве, и ошибки, допущенные при проектировании. На основании заключения эксперты представили список лиц, несущих ответственность за случившееся.

При этом группа экспертов Стамбульского технического университета также готовит отдельное заключение, которое сейчас находится на стадии завершения.

Сейчас в качестве подозреваемых арестованы семь человек, еще трое находятся под подпиской о невыезде.

Измирская трагедия

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море 30 октября. Подземные толчки, начавшиеся в 14 км от греческого острова Самос, затронули территорию Турции и Греции. Происшествие привело к гибели порядка 117 турецких граждан, еще более тысячи человек получили ранения.

A ceremony in memory of 114 people who died due to earthquake in Izmir.

Relatives and many others gathered to lit candles and cried in memory of victims.

pic.twitter.com/Ixlfd2xJ5c — Elif Ahmet ???????? (@ElifAhmetTurkey) November 6, 2020

Крупный ущерб был нанесен инфраструктуре: в Измире более 230 многоэтажных зданий оказались полностью разрушены или получили серьезные повреждения. Кроме того, 251 строение было повреждено умеренно, а 1834 получили легкий урон.

Землетрясение оставило без жилья огромное количество граждан — для тех, кто оказался на улице был организован временный палаточный городок. Власти Турции заявляли о планах построить для них новое жилье в течение года.