СК передал в Генпрокуратуру дело обвиняемых в коррупции генералов МВД

Москва, 28 апреля. Следственный комитет передал в Генпрокуратуру дело бывших заместителей начальника департамента МВД, которые вместе со следователем обвиняются в злоупотреблении полномочиями.

Судебный процесс над высокопоставленными офицерами Александром Краковским и Александром Бирюковым может начаться уже после майских праздников. По предварительным данным, дело будет рассматриваться в Тверском суде Москвы.

По версии следствия, Краковский, Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев, воспользовавшись служебным положением, смягчили меру пресечения в отношении бизнесмена Альберта Худоянова. Помощь ему, как предполагают следователи, не была безвозмездной.