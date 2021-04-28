Упал домкрат: в Пензе мужчина погиб при попытке заменить колесо фуры

Пенза, 28 апреля. На окраине областного центра водитель большегруза погиб после неудачной попытки заменить проколотое колесо. Фотографией места трагедии очевидцы поделились в социальных сетях.

На опубликованном снимке видно, что многотонная машина левым краем кабины прижала тело погибшего к земле. Шансов выжить у мужчины не было.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Пензенской области ФАН сообщили, что инцидент произошел в 9:35 на 631-м километре федеральной трассы М5 «Урал».

«Свидетели сообщили, что мужчина решил заменить колесо. Для этого он установил домкрат. Порывом ветра автомобиль качнуло, в результате чего мужчину придавило. Погибшим является житель Республики Молдовы 1956 года рождения», — уточнили в ГИБДД.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе при падении с высоты 10 этажа погиб местный житель. Причины происшествия предстоит установить следователям.