Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 14:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:12
Весь мир
Ботсвана сможет вакцинировать от коронавируса все взрослое население страны
14:12
Общество
Врачи из Иркутска провели сложную операцию попавшему под бензопилу мальчику
14:09
Экономика
Производители заявили о росте себестоимости молока в России
14:08
Общество
Россиянам рассказали о лучших способах реабилитации после COVID-19
14:04
Общество
Пользователям мессенджера Telegram станет доступна функция групповых видеозвонков
14:03
Экономика
ЦБ РФ снизил официальные курсы иностранных валют
14:03
Весь мир
Забота о климате — в обмен на внешний долг: интервью с министром экологии Аргентины
13:57
Общество
Песков сообщил о планах по наращиванию темпов вакцинации от COVID-19 в России
13:54
Экономика
Корпорация Alphabet отчиталась о рекордном росте выручки
13:53
Политика
Зависимость Евросоюза от США констатировали в Словакии
13:52
Украина
Пентагон отправит на Украину новую партию вооружений
13:52
Происшествия
Жена Тарасова назвала драку блогеров в центре Петербурга словесной перепалкой
13:50
Общество
В Москве нуждающимся в паллиативной помощи детям предоставят услуги социального такси
13:49
Украина
ВСУ провели маневры с ракетными комплексами «Точка-У» вблизи Крымского полуострова
13:47
Происшествия
Пенсионерка пострадала при пожаре в Петроградском районе Петербурга
13:46
Происшествия
Упал домкрат: в Пензе мужчина погиб при попытке заменить колесо фуры
13:46
Политика
Министр иностранных дел Мексики поздравил Россию с наступающим Днем Победы
13:45
Экономика
Плохой урожай на Украине может привести к резкому росту цен на продовольствие
13:45
Спорт
Первая в истории: Израиль похвастался футбольной судьей-трансгендером
13:43
Армия
В Вашингтоне напуганы возможностями нового российского «убийцы» ракет
Все новости

Упал домкрат: в Пензе мужчина погиб при попытке заменить колесо фуры

Происшествия
Упал домкрат: в Пензе мужчина погиб при попытке заменить колесо фуры
Федеральное агентство новостей  /  Илья Пушкарев

Пенза, 28 апреля. На окраине областного центра водитель большегруза погиб после неудачной попытки заменить проколотое колесо. Фотографией места трагедии очевидцы поделились в социальных сетях.

На опубликованном снимке видно, что многотонная машина левым краем кабины прижала тело погибшего к земле. Шансов выжить у мужчины не было.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Пензенской области ФАН сообщили, что инцидент произошел в 9:35 на 631-м километре федеральной трассы М5 «Урал».

«Свидетели сообщили, что мужчина решил заменить колесо. Для этого он установил домкрат. Порывом ветра автомобиль качнуло, в результате чего мужчину придавило. Погибшим является житель Республики Молдовы 1956 года рождения», — уточнили в ГИБДД.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе при падении с высоты 10 этажа погиб местный житель. Причины происшествия предстоит установить следователям.

россия фура пенза происшествие пензенская область большегруз
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 332222 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 98137 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 71706 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 67913 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 43232 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Все новости / Происшествия / Упал домкрат: в Пензе мужчина погиб при попытке заменить колесо фуры
Рейтинг@Mail.ru