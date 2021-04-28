Эксперт объяснил, как помогают профсоюзы работникам в России

Санкт-Петербург, 28 апреля. В ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» член Совета конфедерации труда России Олег Бабич ответил на вопрос, нужны ли стране профсоюзы в условиях существования трудовой инспекции.

«Нужно понимать, что профсоюз — это не только о нарушениях прав, но и о представительстве интересов. Работники тоже имеют свои интересы. Им нужно заключать коллективные договоры, которые бы улучшали их положение, условия труда», — отметил эксперт.

По его словам, без профсоюза представлять интересы большого коллектива просто невозможно, ведь каждый работник персонально слаб в переговорах с работодателем. Профсоюз же выступает эффективным механизмом, который при правильном использовании способен дать работнику достаточно многое.

«Там, где профсоюз работает, где люди ощущают себя членами какого-то профессионального сообщества, их положение намного лучше, чем у других работников в нашей стране. Такие сотрудники как раз нечасто ходят в суды и обращаются в инспекции, потому что отстаивают свои интересы через профсоюзный механизм», — заключил Олег Бабич.

Ранее ФАН сообщал о том, что профсоюз полиции договорился с «Общественным контролем» о работе по силовой линии.