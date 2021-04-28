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Первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Приморский край

Общество
Первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Приморский край
facebook.com  /  ФГУП ПИПВЭ им М.П. Чумакова

Владивосток, 28 апреля. Приморский край получил первую партию вакцины от коронавируса «КовиВак» размером более 1,5 тыс. доз. Их планируется распределить между прививочными пунктами.

Препарат «КовиВак» представляет собой двухкомпонентную вакцину, которая содержит полноценный вирус, а не только его часть. При этом вирусные частицы находятся в деактивированном состоянии и не несут угрозы здоровью.

Всего в Приморье с начала прививочной кампании поставили около 120 тыс. комплектов вакцины. Большую часть поставок составляет вакцина «Спутник V». Кроме того, регион получил в ограниченном объеме препараты «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», передает «Контингент».

В Подмосковье тем временем с начала массовой вакцинации доставили почти миллион доз вакцины «Спутник V». При этом в область продолжают поступать новые партии.

вакцина коронавирус ковивак
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