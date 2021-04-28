Перечислены новые права и обязанности российских дачников

Москва, 28 апреля. Традиционно новый дачный сезон открывается на майские праздники. Однако на фоне вступления в силу поправок к законам в этом году он будет особенным.

С 1 января 2021 года в силу вступили обновленные противопожарные правила. Теперь мангал на дачном участке необходимо устанавливать так, чтобы до любых ближайших построек было не менее пяти метров. Кроме того, необходимо убрать не меньше чем на два метра предметы, которые могут загореться.

Запрещается разводить костры и использовать открытый огонь на землях общего пользования населенных пунктов. Под запретом сжигание мусора, листвы и отходов, за исключением специальных мест, установленных местным самоуправлением, сообщает Life.

При несоблюдении установленных противопожарных норм дачники могут столкнуться со штрафами. Для граждан взыскание составит от 2 до 3 тысяч рублей. В случае с должностным лицом сумма достигает от 6 до 15 тысяч рублей, а для предпринимателей она может составить от 20 до 30 тысяч рублей.

Адвокат Иван Кузнецов в интервью с ФАН рассказал о схемах мошенничества, которые используются при аренде загородных домов.