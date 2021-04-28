Аэропорт Сыктывкара оборудуют помещением для личного досмотра по иску прокуратуры

Сыктывкар, 28 апреля. Руководство городского аэропорта оборудует специальное помещение для личного досмотра пассажиров по иску транспортной прокуратуры.

Сыктывкарская транспортная прокуратура инициировала проверку в аэропорту и установила, что на КПП нет помещения для дополнительного или личного досмотра. В связи с этим организации вынесли постановление, однако нарушение в установленные сроки устранено не было.

Также в суд поступило исковое заявление к АО «Комиавиатранс». Требование прокуратуры юридическая инстанция полностью удовлетворила и обязала оператора оборудовать в аэропорту Сыктывкара специальную комнату для личного досмотра.

Российские аэропорты рассмотрят возможность создания спецкоридоров для привитых от коронавируса пассажиров, сообщало Федеральное агентство новостей. С таким предложением выступил Минтранс.