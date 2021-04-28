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Британцев возмутило заявление Польши о необходимости прислать им войска НАТО

Армия
Британцев возмутило заявление Польши о необходимости прислать им войска НАТО
pixabay.com

Лондон, 28 апреля. Читатели издания Daily Mail возмутились заявлением министра обороны Польши о необходимости размещения британских военных на территории страны.

Комментаторы возмущаются, что не Россия собирается воссоздать империю, а наоборот — Польша. Большая часть пользователей уверены, что Варшава постоянно ждет, когда за нее пойдет воевать кто-то другой.

«Надо было отдать ее Германии и России, всем бы сейчас было лучше», — пишет один из читателей.

Многие стратеги сообщают, что российская армия на 80% оборонительная. Поэтому пользователи Сети задумались, что, скорее всего, напасть может американская армия, если Великобритания откажется размещать у себя военные базы США. Комментаторы подчеркнули, что в данный момент Пентагон одновременно ведет боевые действия в шести разных странах, а военный бюджет Соединенных Штатов превосходит все государства. Читатели удивились, что при таких фактах главной проблемой все почему-то видят именно Россию.

Альянс постоянно критикует Москву в «агрессивных действиях» против Украины. Запад накинулся на РФ даже за проведение запланированных военных маневров на своей же территории.

При этом ранее в Кремле заявляли, что внутреннее перемещение российских войск никому не угрожает и не должно волновать другие страны. А телеканал RT рассказал, зачем в Киеве снова заговорили о пересмотре Минских соглашений.

россия великобритания польша
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