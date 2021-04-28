Эфир: Роль профсоюзов в жизни россиян

В среду, 28 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели прямой эфир на тему «Зачем современной России нужны профсоюзы?».

Впереди День всех трудящихся, когда профсоюзы по всей России выводят сотни тысяч граждан на первомайские демонстрации. В нашей стране достаточно развитое законодательство, которое позволяет профсоюзам эффективно работать, однако далеко не всем очевидна польза от этого движения.

Подобный кризис доверия к профсоюзам есть и за пределами России. Например, работники гигантского склада Amazon в Алабаме отклонили идею создания профсоюза.

Участники прямого эфира рассказали, как работают профсоюзы в России, привели примеры, когда удалось защитить интересы трудовых коллективов и отдельных сотрудников, а также обсудили самые распространенные претензии к профсоюзам.

Гостями прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, стали заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков, член Совета конфедерации труда России Олег Бабич, генеральный инспектор труда Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Дмитрий Аникин.