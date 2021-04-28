Тула готовится встретить «Поезд Победы»

Тула, 28 апреля. Особый воинский эшелон прибудет в город-герой накануне Дня Победы.

Восьмого мая в ходе акции «Мы — Армия страны, мы — Армия народа» Тула встретит патриотический поезд, который познакомит с военной историей. Семнадцать вагонов и открытых платформ посвящены армейским достижениям прошлого и современности. Посетители узнают о работе военных медиков и оценят технические новинки Вооруженных Сил России.

«Гости смогут увидеть выступления концертных бригад, принять участие в экскурсиях», — информирует пресс-служба правительства Тульской области.

«Поезд Победы» пробудет в Туле 8 и 9 мая. Эшелон расположится на вокзале города-героя.