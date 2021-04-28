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Удельный вес розничных инвесторов в облигациях девелоперов вырос до рекордного значения

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 12:05
Экономика
Удельный вес розничных инвесторов в облигациях девелоперов вырос до рекордного значения
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 апреля. Доля физических лиц среди владельцев облигаций строительных компаний составила 36%. Это в три раза больше, чем в среднем на рынке ценных бумаг.

Необычное соотношение заметила Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи. Она рассказала о ситуации на рынке ценных бумаг в ходе конференции, посвященной нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает ТАСС.

«На рынке облигаций компаний-девелоперов есть уникальная ситуация. С точки зрения структуры инвесторов в торгах облигациями строительных компаний очень высока доля физических лиц», — отметила Логинова.

Диспропорцию специалист объяснила высокой доходностью облигаций строительных компаний. По ее словам, это также приводит к большим рискам. Кроме того, это накладывает на Московскую биржу еще большую ответственность за контроль над структурой и выпуском облигаций девелоперов.

Динамика инвестиций в недвижимость за первый квартал текущего года оказалась отрицательной, выяснили ранее аналитики.

инвестиции ценные бумаги рынок жилья фондовый рынок девелоперы рынок недвижимости частные инвесторы
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Все новости / Экономика / Удельный вес розничных инвесторов в облигациях девелоперов вырос до рекордного значения
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