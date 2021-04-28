Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет при пустых трибунах

Рига, 28 апреля. Зрители не будут допущены на матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в латвийской столице.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что предстоящее планетарное хоккейное первенство пройдет без зрителей. Он объяснил это сложной эпидемиологической обстановкой в стране.

"Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды", — заявил Кариньш.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. В турнире примут участие 16 национальных сборных. Действующим чемпионом мира по хоккею является команда Финляндии.

Ранее сборная России в серии буллитов проиграла Финляндии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею. Планетарное первенство проходит в США.