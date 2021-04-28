Россиян предупредили об опасности сырого молока

Санкт-Петербург, 28 апреля. Молочные продукты могут быть заражены вирусом энцефалита, если они не были обработаны соответствующим образом, сообщил специалист Роспотребнадзора.

Заразиться энцефалитом можно не только через укус клеща, но и при употреблении продуктов, которые получили от инфицированного животного. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Наиболее вероятными зараженными продуктами являются козье молоко и сделанный из него сыр, а также коровье молоко. Вирус энцефалита действует на центральную и периферическую нервную систему. Заражение в тяжелых случаях может закончиться параличом и смертью. Средний инкубационный период составляет от семи до 14 дней, основными симптомами является слабость, повышенная температура, онемение кожи лица и шеи.

Ранее кинологи рассказали, как защитить от укуса клеща домашних любимцев. Главным средством защиты являются специальные средства, которыми рекомендуется своевременно обрабатывать животных.