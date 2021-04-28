Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 12:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:42
Весь мир
Саудовская Аравия объявила о продаже акций Saudi Aramco
12:41
Происшествия
Пивоварова заподозрили в предоставлении поддельной медсправки для лицензии на оружие
12:40
Общество
В Петербурге запустят дополнительные «Ласточки» до Выборга на майские праздники
12:39
Общество
Мясников объяснил, защищают ли маски от коронавируса
12:38
Наука
Ученые из России разработали новую методику измерения жесткости клеток
12:37
Армия
В США рассказали, сколько будет стоить создание перехватчика ракет Ирана и КНДР
12:36
Общество
Эксперт объяснил, как помогают профсоюзы работникам в России
12:36
Экономика
ЦБ РФ не собирается пополнять золотой запас
12:33
Общество
Украинку парализовало после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca
12:33
Экономика
Segezha Group в ходе размещения акций на Мосбирже привлекла 30 млрд рублей
12:33
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон появилась на публике в сапогах, которым 17 лет
12:32
Шоу-бизнес
Шоу «Холостяк» с Тимати не смогло увлечь российских зрителей
12:31
Политика
Армения выступила в поддержку РФ на заседании ПАСЕ
12:30
Политика
Россия ответила Прибалтике на высылку дипломатов
12:30
Общество
Крайности заметнее. Жизнь по большей части умеренна. Колонка Анатолия Вассермана
12:29
Экономика
Правительство Москвы разместило облигации впервые за 8 лет
12:28
Происшествия
Пастух за замечание забил до смерти владельца овец в Хакасии
12:27
Общество
Глава Медиагруппы «Патриот» объявил о начале сотрудничества с Eurasia Daily
12:25
Политика
Школьница из Татарстана дождалась ответа британской королевы на свое письмо
12:24
Происшествия
В Ростовской области из-за нарушений закроют три рынка
Все новости

Россиян предупредили об опасности сырого молока

Общество
Россиян предупредили об опасности сырого молока
pixabay.com

Санкт-Петербург, 28 апреля. Молочные продукты могут быть заражены вирусом энцефалита, если они не были обработаны соответствующим образом, сообщил специалист Роспотребнадзора.

Заразиться энцефалитом можно не только через укус клеща, но и при употреблении продуктов, которые получили от инфицированного животного. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Наиболее вероятными зараженными продуктами являются козье молоко и сделанный из него сыр, а также коровье молоко. Вирус энцефалита действует на центральную и периферическую нервную систему. Заражение в тяжелых случаях может закончиться параличом и смертью. Средний инкубационный период составляет от семи до 14 дней, основными симптомами является слабость, повышенная температура, онемение кожи лица и шеи.

Ранее кинологи рассказали, как защитить от укуса клеща домашних любимцев. Главным средством защиты являются специальные средства, которыми рекомендуется своевременно обрабатывать животных.

инфекция клещи энцефалит заражение
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 329033 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 95694 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 68648 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 66917 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 40376 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Все новости / Общество / Россиян предупредили об опасности сырого молока
Рейтинг@Mail.ru