Мишустин заявил, что россияне пережили острейшую часть пандемии коронавируса

Москва, 28 апреля. Российская Федерация преодолела наиболее острую часть пандемии коронавирусной инфекции, заявил в среду российский премьер Михаил Мишустин.

Власти России с появлением COVID-19 взяли на себе обязанность проработать ряд решений, которые помогли бы стране выйти из сложившейся ситуации, заявил Мишустин в ходе встречи с представителями фракций Госдумы. По его словам, эти меры помогли россиянам пережить самую острую часть пандемии.

Россия справляется со сложностями, вызванными пандемией коронавируса, гораздо успешнее, чем другие страны. Как сообщалось ранее, соответствующее мнение недавно высказал глава Кабмина РФ.