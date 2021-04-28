Рома Зверь поделился кадрами с прогулки по набережной Кемерова

Кемерово, 28 апреля. Роман Билык, солист рок-группы «Звери», известный под сценическим псевдонимном Рома Зверь, поделился в Instagram фотографиями с прогулки по набережной кузбасской столицы.

Кадры набережной Кемерова были опубликованы в Stories. Артист показал несколько размещенных на ней арт-объектов, а также поделился реакцией жителей города от прошедшего концерта.

«Звери» выступили в областном центре 27 апреля. В восторге от мероприятия остался и сам фронтмен. Он выложил несколько фотографий, на которых запечатлен полный зал фанатов группы.

«Спасибо, Кемерово!» — кратко написал Рома Зверь.

В начале апреля «Звери» презентовали новый мини-альбом под названием «Очень» с элементами рока и поп-музыки. В него вошли пять композиций: «Очень», «Город», «Поздно», «Диагонали» и «Просто». Музыкант попросил поклонников в Instagram оценить их творческий материал и поделиться впечатлениями в комментариях.