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Биологи из Японии нашли способ спасти кораллы от вымирания

Общество
Биологи из Японии нашли способ спасти кораллы от вымирания
freepik.com  /  Nariman Mesharrafa

Токио, 28 апреля. Японские биологи разработали первую стабильную клеточную линию кораллов, благодаря чему в будущем можно спасти вид Acropora tenuis от вымирания из-за климатических изменений.

В результате эксперимента оказалось, что семь из восьми клеточных культур коралловых акропоридов Acropora tenuis успешно разрастались в течение десяти минут. По словам специалистов, их достижение является поворотным моментом в изучении морских организмов.

Сообщается, что Acropora tenuis принадлежит к виду акропоридов — самого распространенного из кораллов, произрастающего в тропических и субтропических морях. Именно они составляют основу коралловых рифов. В то же время этот вид очень чувствителен к изменениям в состоянии океанов.

Ранее американские ученые выяснили, как отсрочить старение организма. По словам специалистов, в этом поможет кетодиета с большим количеством углеводов и жиров.

япония биологи кораллы
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