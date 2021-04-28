В Роспотребнадзоре считают преждевременными сообщения о третьей волне COVID-19

Москва, 28 апреля. В России наблюдается рост заболеваемости, однако речи о полноценной третьей волне пока не идет, заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, в стране есть фиксируется подъем случаев заболевания, однако это не волна COVID-19. Покровский призвал соблюдать противоэпидемический режим, чтобы избежать появления третьей волны.

Специалист отметил, что в России еще не все граждане привились или переболели, поэтому иммунной прослойки для остановки нового подъема не хватает, передает радиостанция «Говорит Москва».

Врач-инфекционист Андрей Поздняков ранее заявил, что предотвратить третью волну в стране поможет повсеместное подтверждение статуса в отношении COVID-19 внутри населения.