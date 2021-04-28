В Красноярске 150 полицейских вышли на поиски пропавшего ребенка

Красноярск, 28 апреля. Более 150 сотрудников полиции осуществляют поиск восьмилетнего мальчика, пропавшего в Ленинском районе. К операции подключены волонтеры и активисты.

Поиск ведется пешими патрулями и полицейскими на автомобилях при помощи квадрокоптеров и катеров. Особенное внимание уделяется акватории реки и прибрежной зоне.

По данным следствия, заявление о пропаже сына поступило от матери. Ребенок ушел из дома 27 апреля во второй половине дня и до настоящего времени не вернулся.

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге занимаются поиском 13-летнего подростка, который ушел из дома и пропал, сообщал ФАН. По имеющимся данным, ребенка ищут уже три дня.