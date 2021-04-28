Стас Пьеха отказался от знакомств в Tinder

Москва, 28 апреля. Популярный певец Стас Пьеха не хочет искать спутницу жизни через приложения для знакомств. Он уверен, что между людьми должна возникнуть «химия».

Артист считает глупым знакомства через Tinder. Более того, есть возможность знакомиться в социальных сетях, но певец не горит желанием заводить контакты таким образом.

«В силу того, что верю: прежде чем я вступлю с кем-то в отношения, должна случиться какая-то химия. Я за то, чтобы знакомиться вживую. По фотографии химия едва ли может возникнуть», — сказал 40-летний артист в разговоре с «Телепрограммой».

Стас Пьеха тщательно скрывает свою личную жизнь. У него есть сын, который родился в 2014 году. С матерью ребенка артист расстался.

Знаменитому певцу приписывают романы со многими звездами, но он не комментирует их. Поклонники артиста после того, как вышел новый клип на песню «Гордость», предположили, что Пьеха влюблен. Сам исполнитель проигнорировал расспросы о своем статусе, но рассказал, какие женщины ему нравятся. Он признался, что ему импонируют девушки с так называемым лицом ребенка.