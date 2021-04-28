В ЛНР назвали условие завершения гражданской войны на Украине

Луганск, 28 апреля. Гражданская война на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Киев не прекратит террор мирных жителей Донбасса, уверен доктор философских наук, историк Виталий Даренский.

Свою точку зрения историк изложил в эфире телеканала «ГТРК ЛНР», работающего в Луганской Народной Республике (ЛНР). Эксперт подчеркнул, что из-за непрекращающегося террора гражданские войны могут быть даже продолжительнее международных.

«Гражданская война вроде бы заканчивается победой одной из сторон, но это не совсем так. Потому что потом проходит некая реставрация старых отношений: государственных, социальных и так далее. Она заканчивается тогда, когда заканчивается террор, это очень важно. И покуда Украина проводит террор, будет проводиться гражданская война. Это может длиться очень долго» — заявил Даренский.

Украина находится в состоянии гражданской войны уже более семи лет. Россия выступает сторонником мирного разрешения ситуации в Донбассе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что войны в регионе можно и нужно избежать, однако для этого Киев должен вернуться к соблюдению Минских соглашений.